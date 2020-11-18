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    18 ноября 2020, 15:40

    Биолог: пульсоксиметр не выявляет коронавирус

    Артур Блянихов

    Член-корреспондент РАН, молекулярный биолог Сергей Нетесов заверил ИА Ura.ru, что пульсоксиметр (прибор, определяющий уровень кислорода в крови), не может говорить о заболевании COVID-19.

    «Этот прибор не выявляет коронавирус», — обозначил собеседник информагентства.

    Он пояснил, что пульсоксиметр измеряет насыщенность крови кислородом и частоту сердечных сокращений. Про COVID-19 он не знает ничего. По его словам, искать с помощью этого прибора коронавирус — абсурд.