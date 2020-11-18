Биолог: пульсоксиметр не выявляет коронавирус
Член-корреспондент РАН, молекулярный биолог Сергей Нетесов заверил ИА Ura.ru, что пульсоксиметр (прибор, определяющий уровень кислорода в крови), не может говорить о заболевании COVID-19.
«Этот прибор не выявляет коронавирус», — обозначил собеседник информагентства.
Он пояснил, что пульсоксиметр измеряет насыщенность крови кислородом и частоту сердечных сокращений. Про COVID-19 он не знает ничего. По его словам, искать с помощью этого прибора коронавирус — абсурд.