Биолог призвала не обращать внимание на побочные эффекты от вакцин

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова призвала продолжать вакцинацию на фоне сообщений о побочных эффектах препаратов. Она считает, что прививка в большей степени дает защиту человеку от коронавируса, чем угрожает его жизни.

«Миллионы людей сейчас получают вакцины. Те случаи, о которых мы получаем информацию, они единичные, и масштабы этих побочных эффектов не больше, чем у любой другой прививки. Пересчитайте эти случаи в штуках на миллион. Надо обязательно привиться, потому что вакцина дает защиту в гораздо большей степени, чем угрожает вашей жизни», — пояснила Баранова РИА «Новостям».

Ранее появилась информация, что у некоторых пациентов после мРНК-прививки от коронавируса был зафиксирован паралич лица, а также объявлено о гибели 23 пациентов из дома престарелых в Норвегии после вакцинации препаратом американской компании Pfizer.

Баранова считает что побочные эффекты есть у любого медицинского препарата. По ее мнению, после фиброгастроскопии у пациентов тоже может быть паралич лицевого нерва, который проходит в течение шести месяцев. У пожилых пациентов в норвежском доме престарелых, которые получили укол вакциной Pfizer, было плохое состояние здоровья. Баранова отметила, что для них это мог быть и фактор риска с психологической точки зрения, так как пожилые «склонны себя накручивать».

Единственный случай, который требует тщательного изучения, по мнению профессора, это смерть доктора во Флориде. Он умер после прививки из-за резкого падения количества тромбоцитов и последующего инфаркта.