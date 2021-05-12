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    12 мая 2021, 15:34

    Биолог: петербуржцы могут не бояться малярии этим летом

    Дарья Морозова

    Биолог Павел Глазков рассказал, что в Санкт-Петербурге не будет вспышки малярии, несмотря на обилие комаров этим летом. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Он уточнил, что в Петербурге уже справились с очагами этого заболевания, поэтому малярийных комаров можно не бояться. Также этим летом малярию не привезут из-за границы, так как большинство стран закрыто.

    «Малярийный плазмодий — это простейший организм, который живет только в малярийном комаре», — заключил Глазков.