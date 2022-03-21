Биолог опровергла безопасность «омикрона» на фоне других штаммов

«Омикрон» нельзя считать безопасным по сравнению с другими штаммами коронавируса, заявила «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. По ее словам, тяжелые последствия коронавируса, в том числе, смертность, по-прежнему наблюдаются в течение года после перенесенного заболевания.

Снижение тяжести болезни при «омикроне» специалист связала не со свойствами вируса, а с растущим иммунитетом населения — через прививку и естественным путем.

«Условно говоря, на 30% снижение тяжести можно объяснить свойствами вируса, а остальные 70%— тем, что люди изменились», — рассказала Баранова.

По ее данным, летальный исход у пациентов, перенесших ковид в течение года, часто наступает от обострений хронических заболеваний, тромбозов, инсульта.

Согласно последним данным, в Московской области с начала пандемии сделали 16 938 473 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее Анча Баранова сообщала, что коронавирус влияет на мозг человека и обостряет тревожность, в связи с чем могут возникнуть психосоматические симптомы.

По последним данным федерального оперштаба (на 18 марта), коллективный иммунитет в России достиг 51,7%. Полную вакцинацию прошли почти 85 миллионов человек.