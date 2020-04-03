Биолог определил наиболее опасных распространителей коронавируса

Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются сухой кашель, повышенная температура. Однако есть люди, у которых болезнь проходит бессимптомно. В них доктор биологических наук Сергей Нетесов видит настоящую опасность.

Ведь они могут, сами того не желая, заразить большое число людей. Как рассказал Нетесов газете «Известия», коронавирус в три раза более заразный, чем грипп.

Причем инфицированные могут «делиться» вирусом как до появления симптомов, так и некоторое время после выздоровления. Именно эти факторы затрудняют борьбу с пандемией. Пока медики не понимают, сколько людей переносят COVID-19 бессимптомно.

«По разным источникам, их от 10 до 50%, и они могут распространять вирус», — подчеркнул Сергей Нетесов, является завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

По его словам, надо повсеместно начать проверку на COVID-19 людей, которые контактировали с заболевшими. Он выразил мнение, что в американском штате Вашингтон эпидемия началась с нескольких бессимптомников, которые в итоге заразили большое количество людей.

Биолог считает, что в России эпидемия развивается так же, как и в США. Однако россиянам справиться с ситуацией поможет режим изоляции.

По последним данным, в мире более одного миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 50 тысяч. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Италии и Испании. В России зарегистрировано 3548 случаев.