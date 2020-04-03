    03 апреля 2020, 08:08

    Биолог определил наиболее опасных распространителей коронавируса

    Наза Салех Захи

    Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются сухой кашель, повышенная температура. Однако есть люди, у которых болезнь проходит бессимптомно. В них доктор биологических наук Сергей Нетесов видит настоящую опасность.
    Биолог определил наиболее опасных распространителей коронавируса

    Ведь они могут, сами того не желая, заразить большое число людей. Как рассказал Нетесов газете «Известия», коронавирус в три раза более заразный, чем грипп.

    Причем инфицированные могут «делиться» вирусом как до появления симптомов, так и некоторое время после выздоровления. Именно эти факторы затрудняют борьбу с пандемией. Пока медики не понимают, сколько людей переносят COVID-19 бессимптомно.

    «По разным источникам, их от 10 до 50%, и они могут распространять вирус», — подчеркнул Сергей Нетесов, является завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

    По его словам, надо повсеместно начать проверку на COVID-19 людей, которые контактировали с заболевшими. Он выразил мнение, что в американском штате Вашингтон эпидемия началась с нескольких бессимптомников, которые в итоге заразили большое количество людей.

    Биолог считает, что в России эпидемия развивается так же, как и в США. Однако россиянам справиться с ситуацией поможет режим изоляции.

    По последним данным, в мире более одного миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 50 тысяч. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Италии и Испании. В России зарегистрировано 3548 случаев.