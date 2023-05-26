Здоровье 26 мая 2023, 02:00 Биолог объяснил взаимосвязь магнитных бурь с инфарктами и инсультами Биолог Ведунова: в дни магнитных бурь чаще всего случаются инфаркты и инсульты РИА «Новости»

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Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова рассказала, как магнитные бури влияют на здоровье. В дни солнечной активности чаще всего происходят инфаркты и инсульты, написали «Известия».

Магнитные поля влияют на работу органов и систем организма, особенно на сердечно-сосудистую.

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«Статистически в дни высокой активности на Солнце и излучений на Земле чаще наблюдаются гипертонические кризы и, как следствие, инфаркты и инсульты. Но пока человечество не может однозначно сказать, почему они так сильно на нас влияют», — пояснила специалист.

Магнитные бури воздействуют и на спинномозговую жидкость в желудочках головного мозга. А наиболее подвержены их влиянию старики и младенцы, у которых неполноценно работает адаптационные системы.

Ранее россиян призвали пить меньше чая и кофе во время магнитных бурь. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал заменить эти напитки на обычную воду.