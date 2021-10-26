Биолог объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России плохо формируется по двум причинам. Первая — низкие темпы вакцинации. Вторая — постоянные мутации вируса и его изменчивость. Проблему обозначила РИА «Новости» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — рассказала Баранова.

Однако биолог дополнила свою речь и позитивным предположением. Она отметила, что штамм «дельта» может оказаться последней версией коронавируса. Если это окажется так, то сложность борьбы с пандемией существенно снизится, а эффективность вакцин повысится.