Живущие в России летучие мыши не являются переносчиками коронавируса. От встречи с ними можно заразиться бешенством, но и эта вероятность очень мала. За все время наблюдений за рукокрылыми в европейской части России таких случаев меньше 10.

Об этом рассказал «360» кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин.

Ранее в квартиру в Северном Чертанове залез двухцветный кожан. Спасатели его вытащили и передали в столичный зоопарк на зимовку. Весной его выпустят на волю.

Илья Артюшин уверяет, что двухцветные кожаны обычны на территории Москвы и Московской области. Чаще всего, когда мышь залетела в квартиру люди встречаются именно с этим видом. Заразиться чем-то после такого контакта маловероятно.

«Безусловно, контакт с любыми дикими животными для человека представляет некоторую опасность. Животные, в том числе уличные кошки и собаки, белки и ежи передают человеку различные заболевания. Рукокрылые могут передать бешенство, но таких случаев в европейской России зарегистрировано за всю историю наблюдений меньше 10», — рассказал эксперт.

Бешенство передается через укус, но даже таким способом заразиться вирусом от летучей мыши в Москве или Московской области почти невозможно. По словам Ильи Артюшина, в Москве еще не встречали рукокрылого носителя бешенства. Но прививку от бешенства, если вас укусила летучая мышь, все же стоит сделать.

Вероятность заразиться SARS-CoV-2 от двухцветного кожана или любого другого вида летучих мышей, которые живут на территории России, по мнению Артюшина, практически нулевая. Коронавирус, из-за которого объявили пандемию, передался к человеку от подковоносов, причем от того вида, который не обитает на территории России.

«Заразиться вирусом от рукокрылых, если вы не делаете чего-то странного, например, употребляете их мясо в пищу, контактируете продолжительное время с их биологическими жидкостями, невозможно», — сказал ученый.

Он также добавил, что не стоит опасаться того, что вы заболеете COVID-19, когда мышь залетела в квартиру, и вы ее взяли в перчатках или через тряпку в руки, а затем передали специалистам или выпустили на улицу. Коронавирусы, которые сейчас известны как патогенные для человека, скорее передавались от рукокрылых через промежуточных хозяев, а не напрямую.

Поэтому обычному человеку сложно подхватить такой вирус от летучих мышей. Для этого должно сойтись множество неприятных факторов, например, как на китайских рынках, где торгуют «диким мясом». На рынках не соблюдаются элементарные правила гигиены и ветеринарного контроля. При этом там соседствуют много видов животных, которые в природе не контактируют друг с другом, а на рынке долгое время находятся в соседних клетках.

Животные могут быть в очень плохом физиологическом состоянии, ослабленные, с подавленным иммунитетом. В такой ситуации человек действительно может заразиться от животного новым вирусом.