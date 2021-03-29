Биолог объяснил, для кого особенно опасно есть продукты с плесенью

Ведущий специалист Кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков объяснил, для каких людей особенно опасно есть продукты с плесенью, сообщило радио Sputnik.

Как отметил специалист, организм человека обладает хорошей устойчивостью к плесневым грибам. Например, если с едой в организм попадет небольшое количество таких грибов, никаких серьезных последствий не будет. При этом исключения случаются.

«Во-первых, бывают случаи, когда организм не очень здоров, тогда он может заболеть, потому что целый ряд грибов могут быть патогенными, болезнетворными для человека. Во-вторых, целый ряд веществ, которые грибы плесени выделяют в процессе своей жизнедеятельности, могут быть для человека токсичными», — уточнил Дьяков.

Так, человек может отравиться, есть риск появления осложнений на почки и печень. Бывают ситуации, когда иммунная система работает плохо, и организм ослаблен. Речь идет о тех, кто недавно перенес операцию, имеет серьезные хронические заболевания, иммунодефицит и о пожилых людях.