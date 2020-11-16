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    16 ноября 2020, 12:50

    Биолог: никакой сок не способен убивать вирус

    Артур Блянихов

    Доктор биологических наук, профессор Алексей Аграновский обсудил с сайтом телеканала «Звезда» выводы немецких коллег об эффективности сока черноплодной рябины от коронавируса.

    По словам биолога, нет таких средств, которые бы действовали против вируса в человеческом организме.

    Он признал, что натуральный продукт повышает иммунитет, поскольку содержит в себе витамины и разнообразные растительные вещества, но к вирусу это не имеет прямого отношения.

    «Никакой сок не способен убивать вирус», — обозначил ученый.