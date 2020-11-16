Биолог: никакой сок не способен убивать вирус
Доктор биологических наук, профессор Алексей Аграновский обсудил с сайтом телеканала «Звезда» выводы немецких коллег об эффективности сока черноплодной рябины от коронавируса.
По словам биолога, нет таких средств, которые бы действовали против вируса в человеческом организме.
Он признал, что натуральный продукт повышает иммунитет, поскольку содержит в себе витамины и разнообразные растительные вещества, но к вирусу это не имеет прямого отношения.
«Никакой сок не способен убивать вирус», — обозначил ученый.