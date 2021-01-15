Биолог не увидела влияния крещенских купаний на иммунитет

По ее словам, крещенские купания не имеют отношения к закаливанию.

«В них нет ничего очень оздоравливающего, как и нет ничего плохого. Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться», — сказала Баранова.

«Говорить о том, что купание на Крещение добавляет иммунитет, тоже нельзя, это научно не доказанный факт… Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса», — добавила специалист.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. Верующие приезжают к водоемам и окунаются в проруби (иордани). В местах проведения мероприятия дежурят спасатели.

В этом году из-за пандемии крещенские купания уже отменили в Хабаровском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском округе и на Камчатке. В Калининградской области и Томске РПЦ отказалась от их организации. В целом ряде других регионов также задумались об отмене.