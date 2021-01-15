facebook_pixel
    15 января 2021, 05:29

    Биолог не увидела влияния крещенских купаний на иммунитет

    Кирилл Фролов

    Традиционные окунания в проруби на Крещение не несут заметного вреда или пользы. Повысить иммунитет с их помощью вряд ли получится, от коронавируса они тоже не спасут, заявила РИА «Новости» молекулярный биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
    Биолог не увидела влияния крещенских купаний на иммунитет

    По ее словам, крещенские купания не имеют отношения к закаливанию.

    «В них нет ничего очень оздоравливающего, как и нет ничего плохого. Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться», — сказала Баранова.

    «Говорить о том, что купание на Крещение добавляет иммунитет, тоже нельзя, это научно не доказанный факт… Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса», — добавила специалист.

    Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. Верующие приезжают к водоемам и окунаются в проруби (иордани). В местах проведения мероприятия дежурят спасатели.

    В этом году из-за пандемии крещенские купания уже отменили в Хабаровском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском округе и на Камчатке. В Калининградской области и Томске РПЦ отказалась от их организации. В целом ряде других регионов также задумались об отмене.