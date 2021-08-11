Биолог не исключил, что новый опасный штамм коронавируса может попасть из США в Россию

Молекулярный биолог Евгений Печковский рассказал, что новый штамм коронавируса с высокой летальностью, который обнаружили в Нью-Йорке, может легко попасть в Россию. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Новый штамм обнаружили в Нью-Йорке. Его назвали «йота». Уточняется, что его летальность выше на 82%, чем у предыдущих штаммов.

«В таком большом городе как Нью-Йорк появление нового штамма не удивительно. Надо посмотреть, у скольких человек выявлен этот штамм. Если мутации произошли и вирус стал более жёстким, то может измениться и путь проникновения в клетку. А значит антитела не будут действовать, как нейтрализующие», — сказал эксперт.

Печковский уверен, что он в скором времени может появиться и в России, так как авиасообщение с США сейчас открыто.