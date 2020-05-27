Биолог назвала врачей, к которым нужно идти после коронавируса

Россиянам посоветовали не стремиться переболеть коронавирусом. В начале эпидемии шансов на эффективное лечение немного. А после COVID-19 все равно придется проверять работу почек, легких и мозга.

Профессор Университета Джорджа Мейсона (США) и доктор биологических наук Анча Баранова рассказала РИА «Новости», что подхватить инфекцию позже означает возможность перенести ее в более легкой форме.

«Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе», — подчеркнула биолог.

Она напомнила, что уже установлено влияние коронавируса на свертываемость крови. Пациентам теперь прописывают антитромбовую терапию. Месяц назад врачи еще не имели таких сведений.

«Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода», — заметила Анча Баранова.

По ее словам, вирус сейчас ослабевает. Число тех, кто переболел бессимптомно, растет. Это же увеличивает и шансы остальных перенести COVID-19 без каких-либо симптомов. Кроме того, более «заразного» штамма SARS-CoV-2 стало больше: он активнее заражает людей. Число тяжелых больных не меняется, но бессимптомных носителей много, а процент уже выздоровевших растет. Такая ситуация указывает на более быстрое формирование массового иммунитета, для которого требуется 70-80% переболевших.

Баранова посоветовала реже ходить в магазины, между прогулками в парке и местах скопления людей выбирать первое. Шанс заразиться при таком поведении ниже.

«Вакцина опять же появится в скором будущем, я предпочту ее подождать», — подчеркнула ученый.

Она заметила, что уже перенесшим COVID-19 стоит проверить работу легких, почек и мозга. С первым поможет пульмонолог, со вторым — анализ на биохимию крови и нефролог, с третьей проблемой разберется невропатолог.