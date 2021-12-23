Биолог назвал более склонных к посковидному синдрому людей

Потерявшие обоняние из-за ковида обычно дольше страдают от последствий коронавируса. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам биолога, обоняние является входом в нервную систему. При этом у медиков пока нет информации о посковидном синдроме после выздоровления от «омикрона».

«И тем не менее, для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту», — сказала Баранова Ura.ru.

Она добавила, что отсутствие потери обоняния дает надежду, что посковидный синдром после «омикрона» будет либо легче проходить, либо выглядеть как-то по-другому. Эксперт отметила, что люди начали меньше жаловаться на потерю обоняния после заражения коронавирусом.

«Но у нас есть и отрицательный признак, к которому все очень легко относятся. Это очень сильная, разбивающая, тяжелая усталость, которая сопровождает заболевание с первых дней», — предупредила она.

Баранова назвала этот признак беспокоящим, так как люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры тяжелее переносят подобное состояние.