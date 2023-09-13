13 сентября 2023, 18:54
Биолог Наталья Колман: переживания делают организм человека более уязвимым к простудам
Кандидат биологических наук Наталья Колман в беседе с Пятым каналом рассказала, что негативные переживания делают организм человека более уязвимым к простудам и ОРВИ.
Ухудшение самочувствия с наступлением осеннего периода — это физиологический ответ на внешнюю угрозу. Исследователи доказали, что иммунная система становится более уязвимой, если человек постоянно находится в определенном состоянии. У него начинает вырабатываться кортизол и адреналин, учащается сердцебиение, происходит сокращение сосудов.
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Когда человек находится в спокойном и расслабленном состоянии, у него, напротив, происходит регенерация тканей и органов, добавила биолог.
Болезни
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