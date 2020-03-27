Биолог: мы не знаем, насколько сохраняется иммунитет к коронавирусу

По информации «Царьграда», специалист уточнила, что сейчас вопрос иммунитета к коронавирусной инфекции оказался для ученых на первом месте.

«Мы технически это еще не выяснили», — подчеркнула она.

По словам Барановой, иммунитет к некоторым заболеваниям сохраняется год, для других — всю жизнь. Она заметила, что данных об иммунитете к коронавирусу пока нет.

Биолог пояснила, что ученым необходимо изучить организм заболевших и выздоровевших людей.

«Мы их мониторим, чтобы понять, как долго сохраняется иммунитет. То есть нам надо ждать год или два, чтобы получить эти данные», — добавила Баранова.