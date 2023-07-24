Здоровье 24 июля 2023, 17:28 Биолог Москаев рассказал, что лихорадку Западного Нила можно распознать по ознобу и температуре

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Лихорадку Западного Нила можно распознать по ознобу и повышенной температуре до 38-40 градусов. Об этом сайту NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев.

Это заболевание, по словам биолога, возникает при укусе зараженного комара. Инкубационный период длится от трех до шести суток, написал kp.ru.

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Москаев отметил, что человек может столкнуться с поражением слизистых оболочек, кожных покровов, тканей головного мозга. Чем раньше пациент обратиться к врачу, тем быстрее пойдет восстановление, добавил биолог.