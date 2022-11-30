Здоровье 30 ноября 2022, 18:24 Биолог Мальцева перечислила полезные свойства мяты Биолог Мальцева рассказала, что мята полезна для пищеварения

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Биолог Ирина Мальцева рассказала, что у мяты есть множество полезных для организма свойств. Об этом сообщило издание Life.ru.

Это растение способно замедлить старение, уточнил сайт kp.ru. Кроме того, масло мяты защищает сердечно-сосудистую систему и предотвращает развитие онкологических заболеваний.

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«Ее масло подходит для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника», — добавила Мальцева.

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