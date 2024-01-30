30 января 2024, 13:56
Биолог Лялина: теплое молоко с медом и бананы помогут справиться с бессонницей
Бананы, брокколи, теплое молоко с медом и лосось помогут наладить режим и будут эффективны в борьбе с бессонницей. Об этом сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук ГУП Ирина Лялина в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, эти продукты содержат аминокислоту, которая способствует наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина. Также справиться с бессонницей можно, добавив в рацион богатые магнием миндаль и овсянку.
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«Чтобы побороть бессонницу, не забывайте про регулярную физическую активность, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время», — посоветовала Лялина.
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