Здоровье 30 января 2024, 13:56 Биолог Лялина: теплое молоко с медом и бананы помогут справиться с бессонницей

Читать 360tv в

Бананы, брокколи, теплое молоко с медом и лосось помогут наладить режим и будут эффективны в борьбе с бессонницей. Об этом сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук ГУП Ирина Лялина в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, эти продукты содержат аминокислоту, которая способствует наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина. Также справиться с бессонницей можно, добавив в рацион богатые магнием миндаль и овсянку.

Реклама

«Чтобы побороть бессонницу, не забывайте про регулярную физическую активность, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время», — посоветовала Лялина.