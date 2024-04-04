Здоровье 04 апреля 2024, 14:26 Биолог Лялина рассказала, что томатный сок связан с выработкой гормона радости

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук ГУП Ирина Лялина с беседе с изданием «Известия»связала употребление томатного сока с выделением гормона радости.

По ее словам, этот напиток богат витаминами А, С, В6, РР, К, Мg, органическими кислотами и пектинами. Гормон радости, который вырабатывается вследствие употребления напитка, помогает снимать напряжение и стресс.

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Как написал сайт rostovgazeta.ru, томатный сок поддерживает молодость кожи, снижает риск сердечных заболеваний и повышает эластичность сосудов.