Здоровье 28 марта 2024, 15:00 Биолог Лялина рассказала, что халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты

Читать 360tv в

Халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые улучшают здоровье сердца и снижают воспаления. Об этом «Известиям» сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Особенно полезно есть халву пожилым людям за счет содержания в ней кремния. Это вещество необходимо хрящам, сухожилиям и зубам. Кроме того, халва поддерживает сосудистую систему.

Реклама

Как уточнил RT, продукт не рекомендуется детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, поскольку содержит сильные аллергены в виде орехов и семян.