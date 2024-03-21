Здоровье 21 марта 2024, 12:13 Биолог Лялина посоветовала есть свеклу, чтобы понизить «плохой» холестерин

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Свекла богата целым набором витаминов и полезных микроэлементов, кроме того, она незаменимый помощник для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом Life рассказала декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Специалист отметила, что благодаря содержащимся в свекле витаминам А, В и С, фолиевой кислоте, железу, калию, магнию, фосфору, йоду и антиоксидантам она помогает повышать уровень «хорошего» холестерина и снижать — «плохого». Кроме того, регулярное употребление овоща помогает улучшить обмен веществ и укрепить иммунитет.

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«Употребление свеклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике», — отметила биолог.

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