Здоровье 18 сентября 2023, 19:16 Биолог Колман: газировка и магазинные соки ослабляют работу иммунной системы

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С наступлением осени из рациона следует исключить газированные напитки и магазинные соки, эта продукция ослабляет работу иммунной системы. Об этом сообщила биолог Наталья Колман сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, в таких напитках содержится большое количество сахара, который вредит здоровью. Также стоит отказаться от употребления сырых фруктов и овощей, они могут спровоцировать воспаление в кишечнике.

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В сезон простудных заболеваний Колман посоветовала заменить растительную еду на ферментированную, сообщил сайт kp.ru.