Биолог Глазков рассказал, что гигантские грибы опасны | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Биолог Глазков рассказал, что гигантские грибы опасны

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Биолог Павел Глазков рекомендовал не употреблять в пищу грибы аномально больших размеров. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее один из таких грибов нашли местные жители. По их данным, находка весит около двух килограммов.

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Глазков уточнил, что есть ее не стоит, так как грибы имеют свойство накапливать вредные вещества из окружающей среды. Чем больше размер — тем больше содержание опасных элементов, заключил биолог.

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