Биолог Энни Кертис: качество иммунитета напрямую зависит от биологических часов организма

Биолог Энни Кертис заявил, что работа иммунитета напрямую связана с биологическими часами организма. При этом человек, сам того не зная, может их сбить недостаточным сном, плохим питанием, голоданием и стрессами. Об этом сообщило издание Planet Today.

Ученый отметил, что циркадные ритмы, которые справляются с патогенами, регулируют сон и бодрствование, помогают организму перенастраиваться на новые инфекции и запоминать информацию. То есть каждый день является новым витком цикла работы циркадной системы, написал «ПолитЭксперт».

Во время эксперимента, который провел Кертис, выяснилось, что в свободной от циркадных маркеров среде макрофаги развивались неправильно. Из-за того, что они расщепляли слишком много глюкозы, воспаление увеличивалось в несколько раз.

В заключении биолог отметил, что для хорошей работы иммунитета важна правильная биологическая настройка организма, в том числе его циркадные ритмы.