Здоровье 23 апреля 2024, 16:15 Биолог Диашев рассказал, что российский аналог препарата от спинальной мышечной атрофии будет дешевле оригинала

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В России разработали аналог препарата Спинразы, который применяют при лечении спинальной мышечной атрофии. Подробности о нем рассказал «Ридусу» экс-директор НИИ «Бинар» Российской академии медико-технических наук, биолог Алексей Диашев.

Он объяснил, что пока сложно что-либо сказать о будущем препарате наверняка. Однако отметил, что компания, которая будет его производить, зарекомендовала себя на рынке, поэтому нет оснований полагать, что лекарство будет уступать оригиналу в качестве.

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Эксперт добавил, что российский аналог будет значительно дешевле Спинразы. Напомним, зарубежный препарат стоит около 5,13 миллиона рублей.

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