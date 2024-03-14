Здоровье 14 марта 2024, 18:33 Биолог Дэй заявил, что алкоголизм может возникать из-за нарушения микробиома кишечника

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Причина нездорового пристрастия человека к спиртному может крыться в нарушении микробиома кишечника. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на исследование микробиолога из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэя.

Он пришел к выводу, что мозг связан с кишечником блуждающим нервом. При нарушении микрофлоры последнего он начинает подавать в голову так называемые вредные сигналы. Из-за них человека начинает тянуть к алкоголю.

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Еще одна причина — чрезмерная проницаемость стенок кишечника. Через них поток вредных бактерий попадает в кровоток, провоцируя воспаления, в том числе, и в мозге. И это также может быть причиной алкоголизма, добавил «Ридус».

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