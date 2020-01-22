Биолог дал советы планирующим поездку в Азию, где бушует коронавирус

Россиянам лучше избегать поездок в Китай или делать перед этим прививки от гриппа, чтобы снизить риски заболевания опасным коронавирусом. Об этом доктор биологических наук Михаил Щелканов рассказал в беседе с «360».

Собирающимся в Азию россиянам надо прочитать информацию на сайте Роспотребнадзора и трезво оценить «необходимость посещения срединных районов Китая, где активно циркулирует коронавирус „Ухань“».

100% у человека должна быть прививка от гриппа А и В, потому что если у человека будет острое респираторное заболевание, то оно хотя бы будет в мягкой форме. Можно будет легче поставить дифференциальный диагноз с опасными инфекциями типа вируса «Ухань». Я рекомендую никому туда (в Китай — прим. ред.) не ездить, чтобы не испытывать судьбу и в случае банальной простуды не ставить на уши свою семью и систему обеспечения биологической безопасности РФ Михаил Щелканов руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ.

При этом даже повышенные меры пограничного контроля (сейчас действуют в РФ) не гарантия того, что в страну не пропустят больного человека.

«Надо понимать, что классическая схема завозной вирусной инфекции выглядит так: инфицированный человек, у которого еще нет клинических проявлений (он в инкубационном периоде), сам, не зная, что он заражен, пересекает границу и заболевает уже на новой территории. К достаточным мерам можно отнести сильную, глубокоэшелонированную систему обеспечения безопасности на территории того или иного государства. В РФ такая система есть, поэтому я особых опасений не испытываю», — сказал биолог.

Следить за симптомами

При появлении первых симптомов, нужно сразу же обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Щелканов объяснил, что этот коронавирус, как и другие, передается воздушно-капельным и контактным путем. Максимальный инкубационный период для коронавирусов — три недели. В начале заболевание может быть похоже на грипп.

«Затем происходит быстрое утяжеление заболевания, вирус спускается по респираторному тракту, и быстро развивается первичная вирусная пневмония. Она и представляет основную опасность. Когда пневмония на пике, любые терапевтические мероприятия могут оказаться запоздалыми», — объяснил эксперт.

Коронавирус 2019-nCoV появился в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. От него уже умерли девять человек. Еще несколько сотен заражены. Вирус распространился за пределы Китая. Несколько зараженных обнаружили в Южной Корее, Таиланде, Японии и США. Врачи подозревают, что коронавирус получили и семь человек в Сингапуре. Россия заявила, что разработает вакцину от инфекции. На это уйдет от трех месяцев до полугода.