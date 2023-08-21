Здоровье 21 августа 2023, 17:04 Биолог Чумаков усомнился в распространении сибирской язвы на территории России

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Распространение сибирской язвы по всей территории России маловероятно благодаря тщательному контролю за очагами инфекции со стороны ветеринарных служб. Об этом сообщил биолог, вирусолог Петр Чумаков в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также для повсеместного распространения язвы необходимы достаточно сложные условия. Заразиться инфекцией можно в основном во время хозяйственной деятельности при разделывании туш зараженных животных.

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Отмечается, что ранее очаг сибирской язвы обнаружили в Панинском районе Воронежской области.