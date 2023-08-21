21 августа 2023, 17:04
Биолог Чумаков усомнился в распространении сибирской язвы на территории России
Распространение сибирской язвы по всей территории России маловероятно благодаря тщательному контролю за очагами инфекции со стороны ветеринарных служб. Об этом сообщил биолог, вирусолог Петр Чумаков в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, также для повсеместного распространения язвы необходимы достаточно сложные условия. Заразиться инфекцией можно в основном во время хозяйственной деятельности при разделывании туш зараженных животных.
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Отмечается, что ранее очаг сибирской язвы обнаружили в Панинском районе Воронежской области.
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