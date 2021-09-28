Биолог Баранова спрогнозировала сокращение жизни на 10 лет из-за ковида

Продолжительность жизни людей начала сокращаться на фоте пандемии коронавируса. В будущем люди будут жить меньше на 10 лет. Такой прогноз в разговоре с РИА «Новости» дала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Основной сценарий сейчас такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на 10», — отметила Баранова.

По словам собеседницы, молодость пока позволяет справляться с коронавирусом и множеством прививок, однако с возрастом болезней становится все больше, и ковид — одна из них. Продолжительность жизни в среднем продолжает снижаться. Она добавила, что есть надежда на ослабление коронавируса естественным путем, однако пока этого не происходит. Баранова считает, что люди будут более стойкими к SARS-CoV-2 только через несколько поколений.

Накануне биолог рассказала, что генетические причины и хронические заболевания влияют на тяжесть течения COVID-19 и повышают риск смерти от последствий заражения коронавирусом.