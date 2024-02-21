Здоровье 21 февраля 2024, 13:07 Биолог Баранова рассказала, что от красного вина болит голова из-за содержания в нем кверцетина

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Многие люди жалуются на головную боль после употребления красного вина. Почему это происходит, aif.ru рассказала биолог и медицинский блогер Анча Баранова.

Она объяснила, что в красном вине высокое содержание кверцетина и его глюкуроновых производных. Сами по себе эти вещества полезны. Однако в сочетании со спиртным может вызвать головную боль даже при употреблении в небольших количествах.

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Как добавили «Известия», кверцетин также содержится в луке и черном чае. Поэтому лучше получать его из этих продуктов без побочных эффектов.

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