Биолог Баранова назвала повышающие риск смерти от ковида факторы

Тяжелое течение ковида и риск смерти от последствий заражения коронавирусом могут объясняться генетическими причинами и хроническими болезнями. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Смертельные исходы заболевания ковидом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», — объяснила собеседница.

По словам Барановой, риск смерти от COVID-19 повышают гены МАРТ, PIGN и CCR5. Она уточнила, что они влияют на острую фазу течения ковида, на ее последствия и могут вызвать неврологические осложнения. Биолог уточнила, что ухудшить положение могут и больничные инфекции, так как врачи будут тратить время на подбор эффективных антибиотиков, а состояние человека может ухудшиться.

Собеседница уверила, что врачи могут оценить вероятность гибели от болезни на основе анализа крови. В начале сентября Баранова отметила, что пандемия коронавируса продолжается, и рекомендовала всем носить в общественных местах вместо тканевых защитных масок респираторы.