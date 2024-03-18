Здоровье 18 марта 2024, 12:59 Биолог Балобанова рассказала, что калина способна выводить из организма радиоизотопы

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Ягоды калины необходимо употреблять людям, которые работают на предприятиях с вредным производством, поскольку они помогают выводить из организма радиоизотопы. Об этом RuNews24.ru заведующая кафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова.

Калина способствует укреплению иммунитета и хорошо борется с вирусами. Биолог добавила, что из этой ценной ягоды можно приготовить питательные косметические маски для лица, которые помогают увлажнить кожу.

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Калину также хорошо заваривать в виде чая, так как он помогает облегчить симптомы простуды и улучшить пищеварение, добавила Балобанова.