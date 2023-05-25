Здоровье 25 мая 2023, 11:36 Биолог Багрянцева напомнила, что нельзя собирать грибы и ягоды у дорог из-за опасности тяжелых металлов

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Тяжелые металлы могут быть очень опасны для организма человека, поэтому нужно максимально обезопасить себя от попадания некоторых из них в организм. Об этом радиостанции Sputnik рассказала биолог, ведущий научный сотрудник ФИЦ «Питания и биотехнологии» Ольга Багрянцева.

Она напомнила, что опасаться стоит кадмия, свинца и ртути. А также неметалла — мышьяка. Но вся готовая продукция проверяется на их содержание, поэтому риск получить дозу из купленной в магазине еды минимальный. Однако многие люди сами ставят себя под удар. Например, собирают грибы и ягоды вдоль дорог.

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«В отношении свинца мы каждый год начинаем профилактическую работу с населением: предупреждаем, что нельзя собирать ягоды и грибы, которые растут вдоль дорог. В бензине есть свинцовые присадки, поэтому вдоль дорог уровень загрязнения свинцом может быть высоким. Если на территории, где вы проживаете, есть предприятие, перерабатывающее кадмий, около него также нельзя собирать грибы и ягоды», — подчеркнула биолог.

Она добавила, что тяжелые металлы нельзя вымочить или выпарить из грибов и ягод. Есть продукты с превышением их содержания категорически запрещено.

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