09 марта 2023, 15:32
Биолог Артем Овод рассказал, какую воду лучше использовать для питья
Ежедневно человеку рекомендуют пить около двух литров чистой воды, но не вся она одинаково полезна. Об этом «ФедералПресс» рассказал руководитель Испытательного центра ООО «МГУЛаб» и биолог Артем Овод.
По его словам, не всякая родниковая вода полезна. Она требует изучения и химического анализа, чтобы исключить вредные примеси.
Реклама
«Если родник находится в чистой природной зоне, а сам ключ не задевает известковые, свинцовые залежи, то вода будет полезной. Но нужно точно знать природу родника», — сказал эксперт.
Реклама
Что касается колодцев, здесь тоже важно место, где он находится и какие грунтовые воды его питают. Но воду из них лучше перед употреблением кипятить. Что касается водопроводной, то она, как правило, лишена полезных свойств из-за хлорирования.
Наиболее полезная для организма вода содержится в чистых родниках. Но и ее нужно проверить на наличие растворимых газов и других элементов.
Питание
Реклама
Реклама