Здоровье 09 марта 2023, 15:32 Биолог Артем Овод рассказал, какую воду лучше использовать для питья

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Ежедневно человеку рекомендуют пить около двух литров чистой воды, но не вся она одинаково полезна. Об этом «ФедералПресс» рассказал руководитель Испытательного центра ООО «МГУЛаб» и биолог Артем Овод.

По его словам, не всякая родниковая вода полезна. Она требует изучения и химического анализа, чтобы исключить вредные примеси.

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«Если родник находится в чистой природной зоне, а сам ключ не задевает известковые, свинцовые залежи, то вода будет полезной. Но нужно точно знать природу родника», — сказал эксперт.

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Что касается колодцев, здесь тоже важно место, где он находится и какие грунтовые воды его питают. Но воду из них лучше перед употреблением кипятить. Что касается водопроводной, то она, как правило, лишена полезных свойств из-за хлорирования.

Наиболее полезная для организма вода содержится в чистых родниках. Но и ее нужно проверить на наличие растворимых газов и других элементов.

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