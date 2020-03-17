Биолог: антисептик снизит вероятность заражения коронавирусом, но не защитит полностью

«Обработка антисептиком, без сомнения, снижает дозу (количество вирусов. — Прим. „Ридуса“). Чем меньше доза, тем меньше вероятность того, что человек заболеет. Зависит еще и от самого человека, от его состояния на данный момент, от имунной системы, восприимчивости и так далее, но от дозы тоже очень многое зависит», — пояснила Карганова.

По мнению эксперта, антисептические средства не способны «решить этот вопрос до нуля». Она обратила внимание на то, что очищать руки необходимо после каждого контакта с поверхностью, которой касались другие люди.

При этом Карганова добавила, что антисептик «не решает этот вопрос до нуля».

«В любом случае, через кожу вирус не попадает. Вирус попадает, если вы будете трогать лицо…[Вирус] будет попадать в рот или нос», — добавила заведующая лабораторией.