Биолог Аграновский назвал «чушью» лечение COVID-19 народными средствами

В рамках эксперимента исследователи смешивали натуральные продукты с вирусами при комнатной температуре и через некоторое время изучали реакцию. Они установили, что сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса всего за пять минут.

«К сожалению, все это чушь. Всегда, когда возникают серьезные проблемы с инфекциями, рано или поздно находятся какие-то народные средства, которые якобы помогают от них», — заметил специалист.

Он не исключил того, что COVID-19 погибает, попав в этот сок. Однако средство должно оказаться именно в тех клетках, которые являются мишенью для вируса. Аграновский пояснил, что сок попадет в желудок, но не в эпителий дыхательных путей. По словам эксперта, для этого есть вакцины.

По словам биолога, важно вести здоровый образ жизни. Необходимо гулять на воздухе, проветривать помещение и держать свой организм в тонусе.