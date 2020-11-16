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    16 ноября 2020, 13:14

    Биолог Аграновский назвал «чушью» лечение COVID-19 народными средствами

    Полина Петрова

    Ученые из Германии установили, что сок черноплодной рябины может подавлять активность COVID-19. Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский раскритиковал мнение о том, что коронавирус можно вылечить народными средствами, пишет «МИР 24».
    Биолог Аграновский назвал «чушью» лечение COVID-19 народными средствами

    В рамках эксперимента исследователи смешивали натуральные продукты с вирусами при комнатной температуре и через некоторое время изучали реакцию. Они установили, что сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса всего за пять минут.

    «К сожалению, все это чушь. Всегда, когда возникают серьезные проблемы с инфекциями, рано или поздно находятся какие-то народные средства, которые якобы помогают от них», — заметил специалист.

    Он не исключил того, что COVID-19 погибает, попав в этот сок. Однако средство должно оказаться именно в тех клетках, которые являются мишенью для вируса. Аграновский пояснил, что сок попадет в желудок, но не в эпителий дыхательных путей. По словам эксперта, для этого есть вакцины.

    По словам биолога, важно вести здоровый образ жизни. Необходимо гулять на воздухе, проветривать помещение и держать свой организм в тонусе.