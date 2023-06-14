Здоровье 14 июня 2023, 20:21 Биохимик Шереметьев: слабо заваренный чай и несладкие соки помогут восполнить дефицит жидкости в организме

Читать 360tv в

Для благоприятной работы всех органов человеку необходимо соблюдать питьевой режим. Восполнить недостаток жидкости в организме помогут слабо заваренный чай и несладкие соки, рассказал нутрициолог, химик-биохимик Стас Шереметьев, сообщили «Народные новости».

По словам специалиста, каждому человеку совсем не обязательно выпивать по два литра воды в день. Эти показатели должны определяться индивидуально и учитывать особенности организма.

Реклама

Врач отметил, что восполнять суточную потребность в жидкости следует вне зависимости от того, чувствует человек жажду или нет.