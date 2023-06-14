14 июня 2023, 20:21
Биохимик Шереметьев: слабо заваренный чай и несладкие соки помогут восполнить дефицит жидкости в организме
Для благоприятной работы всех органов человеку необходимо соблюдать питьевой режим. Восполнить недостаток жидкости в организме помогут слабо заваренный чай и несладкие соки, рассказал нутрициолог, химик-биохимик Стас Шереметьев, сообщили «Народные новости».
По словам специалиста, каждому человеку совсем не обязательно выпивать по два литра воды в день. Эти показатели должны определяться индивидуально и учитывать особенности организма.
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Врач отметил, что восполнять суточную потребность в жидкости следует вне зависимости от того, чувствует человек жажду или нет.
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