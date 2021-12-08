Биохимик рассказала, какую воду следует пить для укрепления здоровья

Эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, какую воду следует пить для укрепления здоровья и для лучшей регенерации клеток и тканей. Об этом написало ИА Nation News.

По словам эксперта, мышцы человека на 80% состоят из воды. При этом потеря жидкости в размере 2% уже негативно скажется на состоянии организма. У человека может появиться слабость и апатия.

«Все врачи и биохимики рекомендуют выпивать в среднем около двух литров чистой воды, без учета других напитков. Полезной считается та вода, которая насыщает организм человека микроэлементами — магнием и цинком. Они усваиваются из воды гораздо быстрее и эффективнее, чем из продуктов питания. Плохо очищенная вода может навредить организму человека, ведь даже повышенная жесткость воды может негативно отразиться и на здоровье, и на состоянии бытовых приборов», — пояснила Кулешова.

Она отметила, что сырая вода содержит много микроэлементов в виде солей, которые способствуют регенерации клеток, предупреждают образование в организме свободных радикалов. Однако старые водопроводные трубы портят ее железом. Для того, чтобы получить качественную и полезную воду, нужно пропускать ее через специальные системы очистки, сообщила эксперт.

Что касается минеральной воды, то ее не следует пить в больших количествах без назначения врача. Она может негативно сказаться на почках и способствовать образованию в них камней.