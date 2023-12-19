Здоровье 19 декабря 2023, 10:59 Биохимик Поликарпова предупредила, что испорченная вода из кулера может привести к сальмонеллезу

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Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова в разговоре с «Известиями» объяснила, почему ни в коем случае нельзя пить испорченную питьевую воду из кулера.

По словам ученого, такая вода довольно опасна для здоровья человека, поскольку содержит в себе токсины и бактерии, способные вызывать аллергию, боли в животе и даже сальмонеллез и дизентерию.

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Часто причиной порчи воды является поломка системы фильтрации внутри самого кулера.

«При несвоевременной очистке происходит накопление накипи, что приводит к повреждению внутренних элементов кулера и ухудшению работы системы фильтрации в нем», — пояснила Поликарпова.