Здоровье 25 января 2024, 13:25 Биохимик Поликарпова: борщ сохранит упругость кожи и улучшит работу суставов

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Употребление борща с мясным бульоном из косточки поможет сохранить упругость кожи и улучшит работу суставов, связок и сухожилий. Об этом сообщила биохимик Людмила Поликарпова в беседе с Life.

По словам специалиста, из кости вывариваются необходимые для организма коллаген, желатин, белки и аминокислоты, которые улучшают состояние соединительной, хрящевой и костной ткани. Желатин в составе блюда помогает укрепить ногти и волосы.

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Кроме того, капуста в борще способствует поддержанию здоровья микрофлоры кишечника, морковь — замедлению процесса старения, отметила Поликарпова.