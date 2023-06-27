Здоровье 27 июня 2023, 18:56 Биохимик Покровский: приготовление пищи с помощью газовой плиты не влияет на развитие онкозаболеваний

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Приготовление пищи с помощью газовой плиты никак не влияет на развитие рака. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

Несмотря на то, что бензол является канцерогеном, во время работы газовой плиты он выделяется в допустимых количествах. Это явление, по словам биохимика, не играет важной роли, написал «Царьград».

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Ранее Environmental Science & Technology Journal опубликовал исследование ученых из Стенфорда, которые сообщили, что при длительном воздействии бензола на организм могут образоваться лимфомы и развиться лейкемия.