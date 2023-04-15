Здоровье 15 апреля 2023, 02:46 Биохимик Кулешова рассказала, почему не стоит пить воду из-под крана Биохимик Кулешова заявила, что вода из-под крана может стать причиной мочекаменной болезни

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Употребление воды из-под страна может стать причиной развития ряда заболеваний. Таким мнением поделилась эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» Мария Кулешова, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что на стенах водопроводных труб могут накапливаться бактерии, а также осадок и ржавчина, которые в дальнейшем попадают в воду.

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Употребление такой жидкости может вызвать мочекаменную болезнь, а также дисфункцию в работе пищеварительного тракта, написало ИА НСН.