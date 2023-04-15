15 апреля 2023, 02:46
Биохимик Кулешова рассказала, почему не стоит пить воду из-под крана
Биохимик Кулешова заявила, что вода из-под крана может стать причиной мочекаменной болезни
Употребление воды из-под страна может стать причиной развития ряда заболеваний. Таким мнением поделилась эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» Мария Кулешова, передала «Вечерняя Москва».
Специалист пояснила, что на стенах водопроводных труб могут накапливаться бактерии, а также осадок и ржавчина, которые в дальнейшем попадают в воду.
Реклама
Употребление такой жидкости может вызвать мочекаменную болезнь, а также дисфункцию в работе пищеварительного тракта, написало ИА НСН.
Реклама
Реклама