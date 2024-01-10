Здоровье 10 января 2024, 18:02 Биохимик Кулешова рассказала, что в родниковой воде могут содержаться опасные вирусы

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Принято считать, что родниковая вода по умолчанию полезна и содержит множество полезных микроэлементов, однако это не совсем так. О скрытых опасностях Life рассказала биохимик Мария Кулешова.

Она объяснила, что качество родниковой воды напрямую зависит от окружающей среды. В частности, от наличия поблизости производств, ферм и промышленных предприятий.

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«На качество влияют состав почвы, осадки (или их отсутствие), близость к промышленным предприятиям и фермам. Поэтому риск столкнуться с опасными бактериями или вирусами в ней остается стабильно высоким», — подчеркнула Кулешова.

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