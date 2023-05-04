Здоровье 04 мая 2023, 18:14 Биохимик Хитров: нехватка йода в организме приводит к появлению целлюлита

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Причиной возникновения целлюлита, который характеризуется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки», может стать дефицит йода в организме. Об этом рассказал руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения «БИТ» Анатолий Хитров в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также целлюлит появляется при неправильной выработке гормонов щитовидной железы и нарушениях липидного обмена.

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Избавиться от несовершенств кожи можно благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.

Хитров отметил, что поддержать здоровье щитовидной железы помогут продукты с высоким содержанием йода.