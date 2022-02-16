Биофизик Ломоносов рассказал об опасности передозировки витамина С

Витамин С, вопреки информации в некоторых источниках, не помогает быстрее выздороветь от ковида, а его передозировка может привести к неприятным последствиям. Об этом RT рассказал биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов.

Никаких научных доказательств того, что витамин С сокращает сроки болезни, когда речь идет о ковиде, нет. А вот при превышении суточной дозы он может навредить здоровью. Особенно опасна передозировка витамина С для людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

«Прием витамина свыше безопасной дозы может привести к побочным эффектам. Среди них нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например, изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме», — рассказал специалист.