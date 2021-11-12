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    12 ноября 2021, 04:19

    Биодобавку против ковида создали в Минобороны

    Ученые 27-го ЦНИИ Минобороны создали биодобавку против ковида

    Дарья Бунякова

    Военные ученые создали биологически активную добавку, способную снизить концентрацию коронавируса в организме. Препарат назвали «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

    Биодобавку против ковида создали в Минобороны

    Созданием биодобавки занимались ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Препарат уже прошел проверку эффективности и получил свидетельство о регистрации.

    «Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название „КовБАД“, количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз», — рассказал Кириллов «Красной звезде».

    Он добавил, что благодаря работе добавки ковид протекает с меньшими осложнениями. В состав БАДа входят экстракт аронии, эхинацеи и фукоидан. Также в препарате есть гидролизат кальмара тихоокеанского и другие природные составляющие. Все вещества помогают увеличить противовирусную защиту организма.