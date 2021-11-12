Биодобавку против ковида создали в Минобороны
Ученые 27-го ЦНИИ Минобороны создали биодобавку против ковида
Военные ученые создали биологически активную добавку, способную снизить концентрацию коронавируса в организме. Препарат назвали «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Созданием биодобавки занимались ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Препарат уже прошел проверку эффективности и получил свидетельство о регистрации.
«Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название „КовБАД“, количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз», — рассказал Кириллов «Красной звезде».
Он добавил, что благодаря работе добавки ковид протекает с меньшими осложнениями. В состав БАДа входят экстракт аронии, эхинацеи и фукоидан. Также в препарате есть гидролизат кальмара тихоокеанского и другие природные составляющие. Все вещества помогают увеличить противовирусную защиту организма.