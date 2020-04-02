    02 апреля 2020, 16:59

    Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

    Анастасия Кременчугская

    Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, рассказал, какими способами можно победить коронавирус в США. На данный момент его фирма помогает разрабатывать вакцину против инфекции. Об этом написало РИА «Новости».

    Первый пункт — последовательный общенациональный подход к изоляции. Некоторые регионы США так и не ушли на карантин: в ряде штатов работают рестораны и открыты пляжи.

    Второй пункт — доступное массовое тестирование на федеральном уровне. По словам Гейтса, первым его должны пройти врачи и сотрудники экстренных служб. После пациенты с ярко выраженными симптомами и те, кто с ними контактировал.

    И третий пункт — США должны научно подойти к разработке методов лечения коронавируса и вакцин от него, сообщила газета «Взгляд».