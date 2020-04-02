Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, рассказал, какими способами можно победить коронавирус в США. На данный момент его фирма помогает разрабатывать вакцину против инфекции. Об этом написало РИА «Новости».
Первый пункт — последовательный общенациональный подход к изоляции. Некоторые регионы США так и не ушли на карантин: в ряде штатов работают рестораны и открыты пляжи.
Второй пункт — доступное массовое тестирование на федеральном уровне. По словам Гейтса, первым его должны пройти врачи и сотрудники экстренных служб. После пациенты с ярко выраженными симптомами и те, кто с ними контактировал.
И третий пункт — США должны научно подойти к разработке методов лечения коронавируса и вакцин от него, сообщила газета «Взгляд».