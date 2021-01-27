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    27 января 2021, 21:40

    Билл Гейтс оценил сроки окончания пандемии и предупредил о следующей

    Кирилл Фролов

    Пандемия коронавируса «в лучшем случае» завершится в 2022 году, считает сооснователь Microsoft филантроп Билл Гейтс. По его мнению, следующая пандемия может оказаться «в десять раз хуже». И мир пока к ней не готов, сказал он в интервью Süddeutsche Zeitung.
    Билл Гейтс оценил сроки окончания пандемии и предупредил о следующей

    Пандемии стали нормой как землетрясения или изменение климата, уверен Гейтс. Задача правительства — защищать от эпидемии своих граждан. По его словам, улучшение возможностей диагностики позволило бы быстрее выявлять заболевших и серьезно снизить число умерших.

    «Мы должны извлечь урок… Эта пандемия ужасна, но будущая может быть в десять раз хуже», — предупредил миллиардер.

    По его мнению, ответ на эпидемии должен быть глобальным. Нынешний кризис показал важность сотрудничества разных стран. И это должно стать уроком для других глобальных проблем, таких как изменение климата.

    Гейтс выразил надежду, что через два года ситуация изменится. «Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать», — перечислил он шаги для сдерживания заболевания.