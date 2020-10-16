Билл Гейтс объяснил, почему ситуация с коронавирусом в мире ухудшится

Он отметил, что число заражений СОVID-19 увеличивается во всем мире. С приходом холодов люди больше находятся в помещениях, и это лишь способствует передаче вируса. Бизнесмен напомнил, что в США до сих пор нет вакцины.

По словам общественного деятеля, победить пандемию поможет соблюдение простых правил. В их числе использование средств личной защиты, пишет сайт «Свободная пресса».

«Только ношение маски, отказ от посещения массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции», — уточнил Гейтс.

Помимо прочего, он призвал людей мыть руки.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко развеял самые популярные домыслы о COVID-19. Он подчеркнул, что капли слюны могут донести вирус до других людей при разговоре, дыхании, чихании или кашле. Маска их удерживает. Специалист заметил, что от гриппа ущерб «даже выше, чем от коронавируса».